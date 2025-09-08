Sale a cinque il bilancio delle persone uccise questa mattina a Gerusalemme nord, durante un attacco con armi da fuoco.

"Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi", riporta Channel 12. Le vittime erano un uomo di 60 anni, tre di 30 e una donna di 50 anni. I feriti sono 11, di cui sette in gravi condizioni.

I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni. Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: "Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale".

In seguito all'attentato terroristico il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sta attualmente tenendo una valutazione della situazione insieme con i vertici della sicurezza nazionale. Lo riferisce l'ufficio del premier.

I due terroristi uccisi dopo aver aperto il fuoco su due autobus all'incrocio Ramot a Gerusalemme nord erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna, dove adesso l'Idf ha creato un cordone di sicurezza. I due non avevano il permesso per entrare in Israele. Lo riferisce la polizia.

L'attacco arriva nel giorno in cui il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha esortato Hamas a rilasciare gli ostaggi e deporre le armi o di prepararsi ad affrontare la distruzione di Gaza e il suo stesso annientamento. "Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all'estero - ha dichiarato Katz su X -: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati".

La dichiarazione giunge poco dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso quello che ha definito un "ultimo avvertimento" ad Hamas per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. “Oggi un uragano devastante si abbatterà sui cieli di Gaza City e i tetti delle torri terroristiche tremeranno", ha aggiunto il ministro, sottolineando che "l'esercito israeliano sta proseguendo le sue operazioni come previsto e si sta preparando a espandere le sue manovre per conquistare Gaza".

Trump si era precedentemente detto fiducioso che tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas torneranno in Israele. "Avremo un accordo a Gaza molto presto", aveva detto il tycoon. "Ci sono 20 persone e 38 cadaveri: li riavremo tutti".