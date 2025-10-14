La relazione era nell’aria da mesi, ma ora arrivano le immagini a confermare tutto. Il primo incontro lo scorso luglio a Montreal, poi una serie di weekend insieme tra Canada e California

Era nell’aria da settimane, ma ora non ci sono più dubbi: Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia. A confermarlo, con tanto di prove fotografiche, è il Daily Mail, che ha pubblicato una serie di scatti rubati durante una gita al largo della costa di Santa Barbara, in California. Nelle immagini i due appaiono intimi, rilassati, complici, mentre si godono il sole sullo yacht della cantante.

Baci, carezze, abbracci e persino un gesto che non è passato inosservato: a un certo punto, l’ex primo ministro canadese — 53 anni, fisico tonico e sorriso da copertina — posa la mano sul lato B della popstar americana, 39 anni, visibilmente divertita. Scene che hanno immediatamente acceso la rete e confermato quello che i gossip internazionali sospettavano da mesi: tra Trudeau e Katy Perry c’è più di un’amicizia.

Le immagini, scattate da una barca con a bordo alcuni turisti, mostrano la cantante e l’ex premier intenti a godersi un pomeriggio di relax in mare aperto. Trudeau, in bermuda e camicia bianca sbottonata, sembra a proprio agio, mentre la cantante indossa un bikini color crema e occhiali da sole extralarge. I due ridono, si sfiorano, si baciano, si accarezzano con una confidenza che lascia poco spazio all’immaginazione.

Il primo incontro documentato risale a fine luglio, quando la rivista People aveva riportato per prima l’indiscrezione di una cena romantica a Montreal, città simbolo del Canada e della carriera politica di Trudeau. All’epoca la notizia fu accolta con scetticismo, ma il passaparola tra i tabloid e alcune foto sfocate all’uscita del ristorante fecero crescere il sospetto che tra i due fosse nata una relazione.

La tempistica non è casuale. Trudeau era da poco tornato single dopo la separazione ufficiale dalla moglie Sophie Grégoire, annunciata nell’agosto del 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli. Katy Perry, dal canto suo, aveva messo fine un mese prima alla lunga e altalenante relazione con Orlando Bloom, padre della sua bambina, Daisy Dove.

Le loro strade si sarebbero incrociate per la prima volta durante un evento benefico a Toronto, legato alla fondazione WE Charity, che entrambi sostengono da anni. Da allora, secondo i ben informati, si sarebbero tenuti in contatto, finendo per ritrovarsi più spesso di quanto le rispettive agende pubbliche lasciassero intendere.

Il Daily Mail, che non si fa mai pregare quando si tratta di immortalare le nuove coppie del jet set, racconta che il weekend californiano sarebbe stato solo l’ultimo di una lunga serie. «Trudeau e Perry trascorrono molto tempo insieme da quest’estate», si legge sul sito britannico, «e chi li frequenta parla di una relazione seria, anche se discreta».

Nonostante l’imbarazzo diplomatico che una storia così potrebbe generare — l’ex premier è ancora un volto simbolico del progressismo internazionale — Trudeau sembra non preoccuparsene troppo. Lontano dalla politica, l’uomo che per anni ha incarnato il volto più glamour della leadership canadese pare aver riscoperto il gusto della libertà.

Per Katy Perry, invece, questo nuovo capitolo arriva dopo un periodo di riflessione personale. Dopo anni di successi e di relazioni turbolente, la cantante avrebbe ritrovato il sorriso accanto a un uomo che, almeno in apparenza, le regala equilibrio e serenità.

Le foto, intanto, fanno il giro del mondo. E se in Canada qualcuno sussurra che il nuovo amore di Trudeau potrebbe creare qualche malumore tra i sostenitori più conservatori, a Hollywood la coppia piace già moltissimo: una popstar visionaria e un ex premier dal fascino liberal sono il nuovo abbinamento perfetto da copertina.

Che si tratti di una passione estiva o dell’inizio di una relazione più solida lo dirà il tempo. Per ora, tra le acque calme di Santa Barbara, Katy e Justin sembrano vivere il loro momento senza preoccuparsi troppo del resto del mondo — e, a giudicare dagli scatti, anche senza troppi vestiti addosso.