Il proprietario del veicolo è figlio di un carabiniere, l’altro aveva precedenti. All’origine ci sarebbe una folle iniziativa organizzata per festeggiare il compleanno di uno di loro. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni

Sono due minorenni di 16 e 17 anni i ragazzi individuati dai carabinieri e dalla polizia locale per le aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma. A consentire la loro identificazione sono state le nuove immagini acquisite ieri dagli investigatori, nelle quali è stato possibile leggere i numeri della targa.

Il proprietario del veicolo, 16 anni, risiede a Monteverde, mentre il passeggero, 17 anni, è di Testaccio. Quest’ultimo avrebbe ammesso di aver colpito l’attore Davide Iacopini e le altre persone prese di mira durante le scorribande. Per il ragazzo è previsto il trasferimento nel carcere minorile di Casal del Marmo.

I due non sono i figli dell’avvocato che il 7 ottobre aveva denunciato il furto di una minicar dello stesso modello di quella descritta dalle vittime. Uno dei minorenni è figlio di un carabiniere, mentre il passeggero risulta avere precedenti di polizia.

All’origine delle aggressioni ci sarebbe una folle iniziativa organizzata per festeggiare il compleanno di uno dei due ragazzi. Quella che doveva essere una bravata si è trasformata in una sequenza di attacchi che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, soprattutto per l’attore, noto per il suo ruolo in Suburra.

La minicar è stata riconosciuta grazie ad alcuni particolari distintivi: un adesivo raffigurante un serpente rosso applicato sul cofano e una lampadina rossa utilizzata per illuminare la targa. Decisivo per indirizzare le indagini verso i due minorenni sarebbe stato anche il contributo di un meccanico.

La Procura di Roma aveva aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo il grave episodio avvenuto il 5 ottobre, intorno alle 22.15, in via Barrili. Iacopini stava percorrendo la strada a bordo del suo monopattino quando è stato raggiunto da un calcio, che lo ha fatto cadere dal mezzo.

L’attore è finito contro una Mini Cooper parcheggiata lungo la carreggiata, per poi precipitare sull’asfalto e perdere conoscenza. Trasportato all’ospedale San Camillo, è stato sottoposto a due interventi chirurgici e si trova ancora ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata.

Prima di aggredire Iacopini, i ragazzi avrebbero già preso di mira altre sei persone, raggiunte e colpite alle spalle. Oltre all’accusa di tentato omicidio, nei confronti dei due minorenni è stata contestata anche quella di lesioni.