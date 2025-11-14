Cinque avvisi di garanzia per la morte del bambino di 2 nni nell'asilo nido di Soci (Arezzo) sono notificati dalla Procura aretina in vista dell'autopsia.

Tra gli avvisi ci sarebbe anche quello a carico della maestra che si era sentita male e che era stata la prima a soccorrere il piccolo Leonardo, morto strozzato dal laccetto della felpa rimasto impigliato in una pianta mentre stava giocando.

Gli indagati, così informati, possono nominare propri consulenti per essere presenti all'esame medico legale. Al momento dell'incidente il personale in servizio era composto da 14 addetti. L'autopsia, disposta dal pm Angela Masiello, sarà effettuata a inizio della prossima settimana. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Bibbiena.