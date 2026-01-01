Un morto e 283 feriti, tra i quali 54 ricoverati. È il bilancio dei festeggiamenti del Capodanno fornito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Rispetto allo scorso anno diminuiscono i feriti, che erano 309, ma si registra un decesso avvenuto a Roma: è un uomo di nazionalità moldava di 63 anni colpito dall'esplosione di un petardo. Durante questo fine d'anno si sono registrati 12 ferimenti da colpi d'arma da fuoco. Tra i 283 feriti, 245 hanno prognosi inferiori o uguale a 40 giorni. Sono invece 50 i feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni. Ci sono anche 68 minori feriti, l'anno scorso erano stati 90.

Il cadavere dell'uomo, cittadino moldavo di 63 anni, è stato trovato dai carabinieri ad Acilia in via Corte Maggiore, nei pressi di un parco pubblico. La vittima è deceduta per emorragia a causa dell'esplosione di un petardo tra le mani.

Sempre a Roma un 33enne italiano è in prognosi riservata al Policlinico Umberto I: a causa dell'esplosione di un petardo, ha riportato l'amputazione dell'orecchio destro e alcune ferite al volto e all'occhio. Ancora nella Capitale un bambino italiano di 11 anni è stato portato all'ospedale "Grassi" di Ostia perché ferito all'orecchio dall'esplosione di un petardo, è stato giudicato guaribile in 20 giorni.

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Foggia un 17enne romeno che da Vieste è stato trasportato in elisoccorso per lesioni alle mani, al collo e al viso. Al minore è stata amputata la mano sinistra, anche lui si sarebbe ferito maneggiando un petardo.

A Vercelli un uomo di 43 anni è in pericolo di vita dopo aver riportato l'amputazione della mano sinistra, lesioni gravi alla mano destra, traumi al torace e all'addome e ustioni al volto a causa dell'esplosione di un artificio pirotecnico avvenuta sul balcone della propria abitazione. A Brescia in piazza della Vittoria, un 14enne egiziano ha perso due dita della mano sinistra a causa della deflagrazione di un petardo. Elitrasportato in ospedale a Verona in codice rosso, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. La vittima è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata.

A Palermo in via Marciano, all'interno della propria abitazione, una 24enne italiana di origini srilankesi è stata ferita alla schiena da un proiettile vagante. Non è in pericolo di vita.

A Caserta un bambino di 9 anni è stato colpito di striscio da un proiettile alla mano sinistra mentre si trovava sul balcone della propria abitazione. Il minore è stato trasportato in ospedale e medicato dai sanitari con 6 punti di sutura.