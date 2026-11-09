La rivelazione ha spinto il cda dell’azienda ad aprire un'indagine interna. Il titolo crolla nel pre-market. Difesa di Trump e pressing del Congresso. C’è un dossier dell’intelligence Usa

L'amministratore delegato e co-fondatore di Nvidia Jensen Huang, ha ufficialmente ammesso davanti al consiglio di amministrazione di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con una dirigente d'azienda identificata dall'intelligence statunitense come una spia per conto di Pechino.

La rivelazione ha spinto il cda dell’azienda ad aprire un'indagine interna per verificare se il manager sia stato il bersaglio di un'operazione di intelligence straniera, provocando un forte calo del titolo in borsa e accendendo i riflettori della sicurezza nazionale americana sulla società simbolo del boom dell'intelligenza artificiale.

L'ammissione, le scuse di Huang e l'avvio delle indagini del CdA

In una lettera inviata ai dipendenti dell'azienda, Huang si è scusato pubblicamente con la propria famiglia e con i collaboratori per la condotta tenuta, assicurando piena collaborazione alle verifiche del consiglio di amministrazione.

Per oltre un anno, Nvidia e lo stesso ceo avevano ridimensionato le indiscrezioni sui rapporti con la donna, identificata come Alice Huang, descrivendoli come contatti puramente professionali e «del tutto normali».

La manager aveva contribuito alla creazione di Megaspeed, una società con sede a Singapore nata come spin-off poco noto di un'azienda cinese attiva nel settore dei videogiochi.

Nvidia aveva finora presentato Megaspeed come un acquirente legittimo di microchip avanzati, nonostante i timori del governo di Washington secondo cui Pechino avrebbe potuto utilizzare la società di Singapore come tramite per accedere ai semiconduttori avanzati aggirando le restrizioni.

Nonostante l'avvio delle verifiche interne, il cda di Nvidia ha dichiarato di non ritenere che la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o le informazioni riservate dell'azienda siano state compromesse.

La difesa di Trump, il dossier di Rubio e la smentita di Pechino

La vicenda ha assunto una rilevanza geopolitica immediata, dato che Jensen Huang è considerato un importante alleato del presidente statunitense Donald Trump.

Intervenuto a difesa del manager, Trump ha dichiarato di considerarlo una «brava persona» che ha svolto un lavoro fantastico per il Paese, auspicando che rimanga alla guida dell'azienda e ipotizzando una sua possibile partecipazione al prossimo viaggio presidenziale in Asia.

L'amministrazione americana era tuttavia al corrente della situazione: il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti supervisionato un documento riservato indirizzato agli alti funzionari governativi per avvertirli dei rapporti stretti tra Huang e la presunta spia cinese.

Da parte sua, il governo di Pechino ha respinto fermamente le accuse per bocca del portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, che ha definito le ricostruzioni americane «prive di fondamento» e parte di una campagna diffamatoria contro la Cina.

Tensioni sui chip H200, il blocco all'export e l'audizione al Congresso

Lo scandalo si inserisce nel quadro delle severe restrizioni all'esportazione di semiconduttori avanzati imposte dagli USA dal 2022 per motivi di sicurezza nazionale e per frenare il dominio tecnologico della Cina nell'IA e nella robotica.

Negli ultimi tempi, Huang aveva fatto pressione presso l'amministrazione per allentare tali limiti, riuscendo a convincere Trump ad autorizzare la vendita sul mercato cinese dei chip H200, componenti tecnologicamente avanzati pur non essendo i top di gamma.

Sulla vicenda è ora intervenuto direttamente il Congresso americano: esponenti di entrambi i partiti chiedono chiarezza sui rapporti tra Huang, Megaspeed e la dirigente cinese.

Il presidente della commissione speciale della Camera sulla Cina, il repubblicano John Moolenaar, ha convocato il ceo di Nvidia per un'audizione riservata fissata per il 18 novembre, all'indomani della presentazione dei risultati trimestrali del gruppo.

La reazione dei mercati

L'impatto sui mercati finanziari non si è fatto attendere: il titolo Nvidia ha registrato una flessione del 6% sulla piattaforma Tradegate e un calo di quasi il 5% nelle contrattazioni pre-mercato negli Stati Uniti, mentre i titoli dei fornitori asiatici hanno mostrato tenuta.

Gli analisti di Citi hanno evidenziato come le preoccupazioni degli investitori siano concentrate sui potenziali impatti in termini di governance, sull'aumento dei controlli normativi sul flusso di chip H200 verso la Cina e sulla stabilità della leadership.

Huang, 63 anni, guida infatti Nvidia dalla sua fondazione nel 1993 ed è la figura che accentra e definisce le strategie del colosso. Comprendere le intenzioni di Alice Huang e ciò che il ceo sapesse sarà cruciale per determinare la durata dell'incertezza che grava sull'azienda.