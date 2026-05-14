Marina Berlusconi sceglie una smentita durissima per chiudere il caso politico esploso attorno alle indiscrezioni pubblicate da La Stampa sui presunti contatti sotterranei tra Forza Italia e il Partito Democratico.

Il nome della presidente di Fininvest e Mondadori era finito al centro di diversi retroscena politici che la descrivevano come possibile regista di un dialogo riservato con il centrosinistra, in particolare in vista delle future partite istituzionali, compresa quella legata al prossimo Presidente della Repubblica. Una ricostruzione che Marina Berlusconi definisce senza mezzi termini “fantasiosa”.

La nota di Marina Berlusconi

La figlia del presidente Silvio Berlusconi interviene direttamente con una nota molto netta. «Dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria, in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza Italia e il centrosinistra, l’articolo sulla Stampa di oggi ha avuto l’effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso», afferma.

Poi arriva la smentita più importante: «Voglio dirlo con estrema chiarezza: non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico, e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere». Parole che smontano direttamente le indiscrezioni secondo cui proprio Marina Berlusconi, con la mediazione di Gianni Letta, avrebbe avviato dialoghi riservati con i vertici dem. Leggi l’articolo completo.