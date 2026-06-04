La direttrice del settimanale “Giallo”, Albina Perri, torna sui diari e rilancia un presunto legame sentimentale con la legale che assiste l’amico di Marco Poggi nell’inchiesta riaperta sull’omicidio della sorella Chiara

Una nuova rivelazione rischia di alimentare ulteriormente il dibattito attorno al caso Garlasco. A lanciarla è Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, che torna sui diari e sulle agendine attribuite ad Andrea Sempio e pubblicate nelle scorse settimane dal giornale. Al centro delle sue dichiarazioni c’è Angela Taccia, oggi tra i legali che assistono l’amico di Marco Poggi nell’inchiesta riaperta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo quanto sostiene Perri, tra Sempio e l’avvocato ci sarebbe stata in passato una relazione sentimentale. Un particolare che, se confermato, aggiungerebbe un ulteriore tassello a una vicenda che continua a moltiplicare interrogativi e retroscena.

La rivelazione della direttrice di Giallo

«L’avvocato Angela Taccia anni fa ebbe una relazione con Sempio ma poi lei lo lasciò. Lui aveva 26 anni. Lei non può non sapere che problemi avesse», afferma Albina Perri.

La direttrice del settimanale collega questa convinzione al contenuto dei documenti pubblicati da Giallo, spiegando che il nome dell’avvocato comparirebbe frequentemente negli scritti attribuiti a Sempio.

«Andrea lo scrive nei diari e nelle agendine che abbiamo pubblicato su Giallo: in quei 152 fogli parla di lei molto spesso», sostiene la giornalista. Parole che inevitabilmente riaccendono l’attenzione sui contenuti di quei quaderni, diventati uno degli elementi più discussi nelle ultime settimane da quando sono entrati nel dibattito pubblico.

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