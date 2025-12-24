Irreperibile dal 2022, era ricercato per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata e corruzione. È stato trovato in un nascondiglio in muratura in un appartamento sottoposto a perquisizione

Ciro Andolfi, nato nel 1976 e latitante dal 2022, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni, era ricercato per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e corruzione.

L’arresto è avvenuto nel quartiere Barra, a Napoli, al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Il blitz, condotto dai militari del Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli con il supporto di assetti operativi specializzati, ha portato alla cattura del latitante, inserito nell’elenco dei cento più pericolosi del Ministero dell’Interno.

Secondo gli investigatori, Andolfi sarebbe organico al clan camorristico “Andolfi-Cuccaro”, attivo nella zona orientale della città. L’uomo è stato individuato all’interno di un nascondiglio in muratura, ricavato in un appartamento sottoposto a perquisizione.