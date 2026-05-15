L’ambasciatore italiano arrivato da qualche ora a Malè dove incontrerà i responsabili della Guardia costiera. Le operazione di ricerca sono andate avanti tutta la notte nonostante il maltempo e proseguiranno oggi

È iniziato il recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante un’immersione subacquea. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice dell’Università di Genova che guidava la spedizione, la figlia ventenne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Il primo cadavere, l’unico per il momento, è stato recuperato a 60 metri di profondità.

Le autorità delle Maldive hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo, e oggi le operazioni proseguiranno.

Intanto l’ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della Guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana.

A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

Al momento, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.