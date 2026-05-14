Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu.

Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv i cinque turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa.

Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

«A seguito di un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive», conferma la Farnesina in una nota. «I subacquei - si spiega - sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive».

«La Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Colombo - conclude la nota - seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare».

I nomi delle cinque vittime

I cinque italiani morti nel corso dell'immersione subacquea sono la docente e ricercatrice dell'Università di Genova, Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttore subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese.