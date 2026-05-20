È accusato di rivelazione del segreto d’ufficio. La vicenda riguarda la diffusione di informazioni riservate relative alla detenzione dell’anarchico al 41bis. Annunciato ricorso in Cassazione
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La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito.
La vicenda riguarda la diffusione di informazioni riservate contenute in relazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria relative alla detenzione di Cospito al 41 bis, poi finite al centro dello scontro politico in Parlamento.
«Sicuramente andremo a Cassazione», ha detto Delmastro dopo la sentenza.