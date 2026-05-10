L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle racconta il ricovero e l’intervento subito negli scorsi giorni: «Ora posso tornare alla vita di prima»

«Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene». Giuseppe Conte rompe il silenzio sui giorni della sua improvvisa assenza dalla scena politica e racconta di aver subito un intervento chirurgico urgente per l’asportazione di una neoplasia. A rivelarlo è lo stesso leader del Movimento 5 Stelle in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale descrive il momento più difficile vissuto da quando ha iniziato la sua esperienza politica.

L’ex presidente del Consiglio spiega che l’operazione è stata delicata, ma perfettamente riuscita. E soprattutto che gli ultimi esami hanno escluso conseguenze più gravi. «Proprio poche ore fa l’esame istologico ha confermato che si trattava di una formazione benigna, il che mi consente di tornare alla vita di prima senza nessuna conseguenza», racconta Conte.

L’operazione urgente e la paura dei giorni più difficili

Per diversi giorni la repentina sparizione dagli appuntamenti pubblici aveva alimentato domande e indiscrezioni. Ora Conte chiarisce tutto. «Sono stati giorni duri, con la vita che in un secondo non è più la stessa», confida, lasciando emergere tutta la fragilità di una vicenda che ha inevitabilmente travolto anche il piano personale.

Il leader del M5S parla apertamente della paura provata prima dell’intervento e del peso emotivo di quelle ore. Un racconto insolito per un personaggio politico abituato a mantenere sempre un profilo molto controllato sul piano privato.

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