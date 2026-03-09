Nuovi combattimenti scoppiati nella notte tra domenica e lunedì nel villaggio di Nabi Chit, dopo un’incursione israeliana fallita per recuperare il corpo di un aviatore del 1986. Trump: «Prezzi petrolio caleranno rapidamente, rialzo è piccolo prezzo da pagare»
Foto da Ansa
Proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah al confine tra Libano e Siria. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa nazionale libanese (Nna), nuovi combattimenti sono scoppiati nella notte tra domenica e lunedì nel Libano orientale, nei pressi del villaggio di Nabi Chit, dove le truppe israeliane sono atterrate a bordo di elicotteri.
La zona era già stata teatro di un’incursione israeliana 24 ore prima, quando un commando aveva tentato senza successo di recuperare il corpo di un aviatore israeliano catturato nel 1986.
Una fonte vicina a Hezbollah ha dichiarato all’Agence France-Presse (AFP) che il movimento sciita libanese avrebbe abbattuto un elicottero israeliano durante gli scontri. La situazione resta estremamente tesa, con il rischio di un’escalation militare nella regione, già segnata da anni di conflitti tra Israele e gruppi armati libanesi.
06:44
Mojtaba Khamenei scelto come Guida Suprema iraniana
Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele del 28 febbraio, è stato scelto come nuova Guida Suprema iraniana dall'Assemblea degli esperti. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, l'esercito ideologico della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno giurato fedeltà a Mojtaba Khamenei, Il Corpo "sostiene la scelta dell'Onorevole Assemblea degli Esperti (ed) è pronto alla totale obbedienza e al sacrificio per adempiere ai comandamenti divini" di Mojtaba Khomeini, hanno affermato in una nota.
06:42
Trump: "Prezzi petrolio caleranno rapidamente, rialzo è piccolo prezzo da pagare"
I prezzi del petrolio "caleranno rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il rialzo è "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo. Solo i pazzi la pensano diversamente", ha messo in evidenza Trump.