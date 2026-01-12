Il Tribunale di Sion ha confermato per tre mesi la detenzione del titolare del Constellation. «Parzialmente soddisfatto» l’avvocato delle vittime avvenuto nel Canton Vallese

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone.

Avvocato delle vittime: «Parzialmente soddisfatti della decisione»

«Non possiamo dunque che essere solo molto parzialmente soddisfatti della custodia cautelare, per il momento, del solo gestore. Ognuno vivrà con la propria coscienza». A dichiararlo all'Ansa Sébastien Fanti, avvocato di alcune delle famiglie delle vittime del rogo del Constellation, commentando la decisione del Tribunale delle misure detentive che ha confermato l'arresto cautelare per Jacques Moretti, proprietario del locale. «Questa mattina - riferisce il legale - il padre di un bambino arso vivo mi ha detto: “È morto come in guerra, quindi d'ora in poi è guerra”».