«Ricordatevi le affermazioni dei vostri politici in carica: quando un vostro politico, come un ministro, dice del comandante supremo che 'è peggio di un animale', quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate».

Così il presentatore tv filo-Putin Vladimir Solovyov nel suo programma nella puntata 'Appello all'Italia - finanziatori del nazismo', riferendosi, senza citarli direttamente, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell'ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

«Voi, italiani, forse non lo sapete, ma voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici. In Donbass avete imposto la regola che per un italiano ucciso ne eliminavate 80», ha aggiunto Solovyov.

«Non avete trovato la forza di riconoscere i crimini di sangue dei nazisti ucraini», ha proseguito Solovyov che aggiunge: «Mi rivolgo a voi italiani, non al popolo che non poteva sapere, ma ai leader. Non potevate non sapere. Voi leader di Francia, Germania ... avete allevato il nazismo ucraino, ancora una volta contro il popolo sovietico: perché veniamo tutti dall'Urss».

Poi l'attacco all'Unione europea per il prestito a Kiev: «Ieri hanno stanziato altri 90 miliardi. Vi applaudono i discendenti dei nazisti... Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Mertz, Pistorius, Meloni, Macron, che non sono discendenti di De Gaulle, ma di Petain».