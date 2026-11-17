La notizia è riportata dalla Cnn: gli 007 parlano di possibili attacchi, la portavoce della Casa Bianca fa sapere che si sta monitorando la situazione e «al momento non ci sono minacce credibili»

L'Iran sta elaborando piani per colpire esponenti dell'amministrazione Trump ricorrendo alla detonazione di una “bomba sporca” o all'impiego di un'arma chimica a Washington.

Lo riporta Cnn citando sette funzionari dell'intelligence americana, secondo le quali al momento l'Iran sta cercando di dotarsi di varie opzioni e non c'è per ora l'indicazione di un attacco imminente. I piani intercettati dagli Stati Uniti sono molto dettagliati e includono luoghi e obiettivi specifici.

I funzionari americani hanno interpretato le informazioni di intelligence come un segnale di una preoccupante propensione dell'Iran all'escalation, riporta Cnn. L'intelligence indica che Teheran sta pianificando attivamente possibili attacchi all'interno del territorio americano, anche se al momento non ci sono indicazioni che sia stata presa una decisione a procedere. Nell'ultima settimana si sono tenute varie riunioni per discutere di come affrontare la minaccia. I complotti iraniani nei confronti di funzionari americani si susseguono dal primo mandato di Donald Trump, finito in prima persona al centro di un piano, e sono concentrati alla ricerca di occasioni per uccidere funzionari statunitensi durante i loro viaggi all'estero. Rientrando dal vertice Nato nei mesi scorsi, il presidente è stato costretto a cambiare aereo e tornare al vecchio Air Force One per motivi di sicurezza che rendevano l'aereo presidenziale regalato dal Qatar inadeguato.

La Casa Bianca: «Non ci sono minacce credibili dall'Iran»

«Monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Lauren Bis a Cnn commentando le indiscrezioni sui piani dell'Iran per l'uso di una bomba sporca per colpire funzionari dell'amministrazione Trump a Washington.

Vance: «L'Iran non diventerà una forever war»

La guerra in Iran non diventerà una nuova «forever war. Non diventerà un impegno di 10, 15 anni ma neanche un impegno da due anni». Lo ha detto JD Vance in un'intervista a Fox.