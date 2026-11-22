Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi furono «pasticciate» e oggi esisterebbero gli elementi per chiedere la revisione della condanna di Alberto Stasi. Ne è convinto Giuseppe Colli, suo protutore legale. Intanto la difesa conferma di avere acquisito nuove prove, ma non indica quando presenterà il ricorso: «Non si scrivono gli atti sull’onda mediatica».

«Pasticciate. Questo è il commento». Giuseppe Colli, avvocato, ex sindaco di Cilavegna e attuale protutore legale di Alberto Stasi, non usa mezzi termini per descrivere le indagini condotte nel 2007 sull’omicidio di Chiara Poggi. Parlando con i giornalisti davanti al Palazzo di giustizia di Pavia, ha espresso un giudizio severo sull’inchiesta che portò alla condanna definitiva dell’allora fidanzato della vittima, ribadendo di aver sempre creduto nella sua innocenza.

Le dichiarazioni arrivano mentre la Procura di Pavia prosegue gli accertamenti collegati al delitto di Garlasco e ai diversi filoni investigativi aperti dopo la riapertura del caso. Proprio il 19 novembre, negli uffici giudiziari pavesi, erano previste le audizioni dell’avvocato Simone Grassi, già difensore di Andrea Sempio, e dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto.

Colli è convinto che le nuove indagini possano rafforzare la posizione di Stasi. Una convinzione condivisa, sul piano della strategia difensiva, dall’avvocata Giada Bocellari, che ha confermato l’esistenza di nuovi elementi probatori sui quali i legali stanno lavorando in vista di un’eventuale richiesta di revisione.

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