La prima udienza per l’ex senatore di Forza Italia si terrà il 9 luglio. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano in base a un’eccezione avanzata dai difensori

Sono stati mandati a processo a Milano l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi.

La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale.

Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.