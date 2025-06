Dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari, l'Iran risponde con un'ondata di missili contro Israele nelle prime ore di oggi, domenica 22 giugno 2022. Le sirene dell'allarme aereo suonano in Israele, come rendono noto le forze di difesa (Idf). Allarme in particolare a Tel Aviv, mentre esplosioni vengono segnalate a Gerusalemme, come riferisce il corrispondente dell'agenzia Afp. Diciotto le persone rimaste ferite in seguito all'attacco, riferiscono i servizi di soccorso israeliani. Un missile iraniano ha colpito la città di Haifa, nel nord di Israele, dove sono stati segnalati gravi danni: lo hanno riferito i soccorritori. Crolli sono stati segnalati anche nel centro del Paese.

Missili contro Israele

Le Forze di difesa israeliane stimano che l'Iran abbia lanciato tra i 20 e 30 missili nell'attacco contro Israele, scattato ore dopo i raid americani contro i siti nucleari della Repubblica islamica. Cifre confermate da Teheran che ha rivendicato il lancio di 30 missili dopo l'attacco americano contro tre siti nucleari. Tra gli obiettivi figuravano l'aeroporto, un "centro di ricerca biologica", basi logistiche e vari livelli di centri di comando e controllo.

Lancio missili contro Israele, 18 feriti

È di 18 feriti per ora il bilancio dell'attacco missilistico iraniano contro Israele. Lo hanno riferito i servizi di soccorso israeliani secondo cui una persona è stata ferita nell'area di Beer Yaakov, sette a Tel Aviv, cinque a Nes Ziona e tre ad Haifa. Altre due persone sono state trasportate in ospedale per attacchi di panico, riferisce Ynet.

«È guerra»

«Adesso è iniziata la guerra», è il post pubblicato sull'account X associato ai Guardiani della Rivoluzione iraniani, in seguito all'attacco americano ai siti nucleari dell'Iran. Uno dei leader Houthi dello Yemen, Hazam al-Assad, ha minacciato gli Stati Uniti: «Washington affronterà le conseguenze».

Le dichiarazioni del ministero degli Esteri iraniano

Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti hanno iniziato una pericolosa guerra contro l'Iran attaccando gli impianti nucleari del Paese. «L'Iran si riserva il diritto di difendersi dall'aggressione statunitense con tutte le sue forze», ha aggiunto.