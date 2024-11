Vito Bardi va verso la riconferma a presidente della Regione Basilicata. Lo scrutinio è ancora in corso, ma il divario con Piero Marrese, candidato del centrosinistra, è di circa 15 punti percentuali. Intorno all'1% Eustachio Follia. Si dice molto ottimista per l'esito finale la ministra per le riforme istituzionali, Casellati, coordinatrice regionale lucana di Forza Italia. L'affluenza definitiva al 49,80%. Nel 2019 era stata del 53,52%.

Fratelli d'Italia, con una "forchetta" di consensi fra il 23 e il 27 per cento, sarebbe il primo partito in Basilicata: è il dato che emerge dall'instant-poll di "Yoodata", commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani ieri e oggi. Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (fra il 15 e il 19 per cento), M5s (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento). Nel centrodestra, la Lega otterrebbe fra il quattro e l'otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento. Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l'uno e il tre per cento dei voti.

La ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sta seguendo lo spoglio delle elezioni regionali a Potenza assieme allo stato generale di Forza Italia Basilicata. L'ex presidente del Senato è coordinatrice regionale del partito.



Grande entusiasmo nel comitato elettorale di Vito Bardi, governatore uscente e ricandidato dalla coalizione di centrodestra più Azione e Italia Viva. Bardi, insieme alla famiglia e ai suoi collaboratori più stretti, è nel comitato elettorale, allestito come cinque anni fa, in un albergo alla periferia di Potenza, dove la notizia del netto vantaggio è stata accolta con grande soddisfazione, anche se resta la cautela in attesa dei primi risultati ufficiali.

Delusione invece dall'altra parte. Nessuno ha ancora voluto parlare con i giornalisti, ma nel comitato elettorale del candidato governatore del centrosinistra, Piero Marrese, è evidente che l'umore non sia dei migliori.

Il messaggio di Roberto Occhiuto

«L’amico Vito Bardi si appresta ad essere nettamente riconfermato per il secondo mandato da presidente della Regione Basilicata - ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Fi -. Dopo il recente successo del presidente Marsilio in Abruzzo, viene premiato il buongoverno di Forza Italia. I lucani hanno riposto il loro futuro nelle mani migliori, optando per la soluzione politica più solida, affidabile e credibile. Al presidente Bardi va il mio caloroso augurio di buon lavoro e l'impegno a proseguire in una sana collaborazione fra due Regioni del Sud confinanti e vicine».