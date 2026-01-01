Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti.



Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell'esplosione che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana, ha dichiarato la polizia svizzera giovedì mattina.



«C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta», ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale.