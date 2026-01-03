I boati, almeno sette, sono stati avvertiti intorno alle 2 (le 7 in Italia). Il Pentagono non commenta ma Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela di Maduro

Nella notte Caracas è stata scossa da una serie di violente esplosioni. Erano circa le 2 del mattino nella capitale venezuelana (le 7 in Italia) quando forti boati hanno interrotto il silenzio, come riferiscono inviati dell’Afp e della Reuters. Negli stessi istanti, diversi testimoni hanno segnalato nel cielo rumori assimilabili al passaggio di velivoli.

L’episodio si inserisce in un momento di fortissima tensione internazionale. Poche ore prima, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver disposto l’invio di una flottiglia navale nei Caraibi, aveva evocato la possibilità di un’azione militare terrestre contro il Venezuela, dichiarando che al presidente Nicolas Maduro «restano i giorni contati». Contattato da Reuters immediatamente prima delle esplosioni, il Pentagono non ha rilasciato commenti.

Secondo le ricostruzioni iniziali, le detonazioni sarebbero state almeno sette e si sarebbero susseguite per un quarto d’ora circa. L’intensità dei boati ha spinto numerosi residenti a riversarsi in strada, visibilmente spaventati. Poco dopo, sopra la città è stata osservata almeno una colonna di fumo. Le prime testimonianze parlano anche di un blackout in una zona a sud di Caracas, area nella quale è situata una base militare di rilievo.