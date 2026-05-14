Dalla Bulgaria in modalità caos alla Romania effetto Ghostbusters, passando per il violino posseduto del Lussemburgo e la Wonder Woman australiana: le perle alla Wiener Stadthalle
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Seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna e, come sempre, il confine tra show musicale, sfilata interplanetaria e terapia di gruppo collettiva si fa sottilissimo. C’è chi canta il dolore, chi evoca la natura, chi si lega ai chitarristi con corde luminose, chi si fa sollevare in aria e chi, purtroppo, insiste a cantare quando forse bastava costruire strumenti per TikTok. Ecco le nostre pagelle, tra energia, effetti speciali e qualche numero da chiamare subito un tecnico delle luci.
Dara, Bulgaria
Con Bangaranga, che dovrebbe significare “tumulto”, Dara prova a trasformare il palco in una palestra emotiva dove bisogna perdere il controllo, liberare energia positiva e ripetere il titolo fino allo sfinimento. Shorts di pelle, dettagli pelosi su guanti e cintura, atteggiamento da guerriera del sabato sera. Lei ci crede parecchio, forse troppo. Noi arriviamo alla fine un po’ meno convinti.
Voto: 5
Jiva, Azerbaigian
Just go è la classica ballad da cuore spezzato e fidanzato infedele accompagnato gentilmente verso l’uscita. Jiva punta tutto su miniabito di cristalli rossi, neri e blu, trucco da lacrima sanguinante e una scena che chiarisce il concetto anche a chi non mastica l’inglese: arriva un ragazzo, lei lo respinge. Fine della relazione, fine della pazienza.
Voto: 4
Alexandra Căpitănescu, Romania
Pelle nera, corde luminose, chitarristi al guinzaglio scenografico e un fantasma come interlocutore sentimentale. Alexandra Căpitănescu canta Choke me e porta sul palco una specie di seduta spiritica pseudo metal con effetto Ghostbusters incorporato. Il pubblico gradisce, noi pure, perché almeno succede qualcosa e non tutto sembra uscito da un catalogo di buone intenzioni.
Voto: 6,5
Eva Marija, Lussemburgo
Eva Marija arriva scalza, vestita di cipria e spiritualità, e con Mother Nature chiede consiglio direttamente alle foglie, alle farfalle luminose e probabilmente anche al muschio. Il brano celebra la natura come grande guaritrice universale, poi lei imbraccia il violino e lo suona con l’intensità di chi ha appena visto apparire uno spirito nel camerino. Elegante, strana, molto Eurovision.
Voto: 7