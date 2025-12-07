Evasione da film nella notte dal carcere milanese di Opera. «Un detenuto di origini albanesi di 41 anni d'età, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nella notte dalla casa di reclusione di Milano Opera nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate». Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

«Non è ancora chiaro come abbia fatto poi a scavalcare la cinta muraria e se abbia goduto di complicità esterne - prosegue De Fazio -. Certo è che questo ennesimo episodio, unito al dramma che si vive ogni giorno nelle prigioni e a tutto ciò che accade, certifica ulteriormente il fallimento delle politiche penitenziarie condotte dai governi almeno negli ultimi 25 anni, ivi compresi quelli più recenti».

«Attualmente sono in corso le ricerche dell'evaso da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine e confidiamo che anche questa volta il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria e le sue articolazioni territoriali possano metterci una pezza. Ma è evidente che non si può andare avanti turando falle, di ogni genere, e senza un reale e concreto progetto programmatico degno di un paese civile», aggiunge il segretario della Uilpa, ricordando che «nel carcere di Opera 1.338 detenuti sono stipati in 918 posti disponibili (sovraffollamento del 153%) e vengono gestiti, per com'è possibile, da soli 533 agenti, quando ne necessiterebbero almeno 811 (-34%)».

In base a quanto riferiscono fonti della Uilpa Polizia Penitenziaria, Toma Taulant sarebbe al suo quarto episodio di evasione da una casa circondariale. L'ultimo episodio risale al 2013 quando assieme ad una altra persona riuscì a scappare dal carcere di Parma. Il 41 enne è ora ricercato.