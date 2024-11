I golosi dovranno attendere ancora qualche altro giorno. L'arrivo sui mercati del nuovo brand "Nutella biscuits" è previsto per il 24 ottobre. Grande fermento al Centro ricerche Ferrero in Piemonte dove è in programma una convention aziendale in vista del lancio dell'ultimo prodotto creato da una delle aziende dolciarie italiane più famose al mondo.

Per gli amanti della Nutella sarà una ghiottoneria imperdibile. Il biscotto Ferrero si presenta croccante e interamente ripieno di crema alla nocciola. A contraddistinguerli, la "N" simbolo della Nutella. Il prodotto, distribuito in alcuni supermercati all’estero, ha registrato ottimi riscontri. Ora è atteso in Italia. Si tratta di una svolta storica: dopo i kinder cards e Nutella b-ready, l'azienda punta ufficialmente a diventare leader nel settore dei biscotti. Tra gli obiettivi annunciati dall'amministratore delegato Alessando D'Este, le 80milioni di vendite all'anno. La sfida con il colosso Barilla, è aperta.