La Giunta esecutiva del Coni ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario al presidente del Coni, Giovanni Malagò. L'intesa è stata raggiunta come mediazione tra i due schieramenti contrapposti emersi anche in occasione del voto.

L'accordo è maturato nell'incontro tra Malagò e il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che ha preceduto la riunione della Giunta esecutiva, convocata alle 13. A fare da garante dell'intesa il presidente del Comitato italiano paralimpico, Giunio De Sanctis, presente al confronto. In qualità di commissario della Figc, Malagò ha poi annunciato che le nuove elezioni per la presidenza della Federazione saranno convocate per il 14 dicembre.

Al termine del Consiglio nazionale del Coni, Malagò ha inoltre lasciato intendere la possibilità di una propria candidatura alla guida della Figc. La scelta arriva dopo le tensioni emerse sul futuro della Federazione e punta a riportare il sistema verso una nuova fase elettiva.