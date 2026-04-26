Insegnante californiano di 31 anni, su Linkedin si presenta come «ingegnere meccanico e informatico e sviluppatore di videogiochi». Domani comparirà davanti alla Corte distrettuale federale

L'uomo sotto custodia delle autorità per la sparatoria alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, insegnante 31enne della California.

L'emittente Sky News spiega di aver verificato un profilo LinkedIn attribuito ad Allen, in cui il 31enne descrive come «ingegnere meccanico e informatico per titoli di studio», «sviluppatore di videogiochi indipendente per esperienza» e «insegnante di nascita».

Stando alla stessa pagina LinkedIn, Allen ha studiato presso il California Institute of Technology di Pasadena e la California State University, Dominguez Hills.

Trump, in una conferenza stampa subito dopo la sparatoria, ha descritto Allen come «un lupo solitario» che «voleva uccidere», rivelando anche che l'uomo aveva «molte armi», ma senza fornire altri dettagli. La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro, ha poi spiegato che aveva un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli. Secondo l'emittente Cbs News, che cita due fonti informate sulle indagini, Allen avrebbe detto che l'intenzione era quella di colpire «funzionari del governo».

Allen, che apparirà per la prima volta in tribunale lunedì, è stato accusato di aver utilizzato un'arma da fuoco durante un crimine violento e di aver aggredito un agente federale. Lo ha dichiarato la procuratrice Pirro, spiegando che l'uomo comparirà domani davanti alla Corte Distrettuale Federale e che sono previste ulteriori accuse. Lo scrive il New York Times.