La decisione del coordinatore provinciale Francesco Biava scatena la reazione del responsabile regionale Marco Pomarici. Nomine sospese e tensioni interne, mentre Vannacci prova a chiudere il caso e i protagonisti minimizzano il conflitto

Futuro Nazionale non ha ancora finito di organizzarsi sul territorio, ma sembra aver già imparato una delle più antiche tradizioni della politica italiana: litigare sulle poltrone prima ancora di averle conquistate. Nel Lazio, il movimento di Roberto Vannacci si ritrova alle prese con uno scontro interno che ha per protagonisti il coordinatore regionale Marco Pomarici e quello provinciale di Roma, Francesco Biava. Il motivo è semplice: chi ha il diritto di nominare i dirigenti locali e, soprattutto, chi deve avere l’ultima parola.

La vicenda assume contorni quasi surreali perché tutto sarebbe accaduto nell’arco della stessa giornata. Prima l’annuncio delle nomine, accompagnato dagli auguri di buon lavoro ai nuovi responsabili.

Poi l’intervento del superiore gerarchico, che ha congelato gli incarichi. Infine le dichiarazioni rassicuranti dei protagonisti, secondo i quali non sarebbe successo praticamente nulla. Leggi l'articolo completo su LaCapitale News.