Dal Cremlino, il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov ha replicato: «La possibilità che il presidente partecipi al vertice non è stata ancora discussa»

Volodymyr Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. È quanto afferma il presidente ucraino in un'intervista alla Deutsche Welle. «Sì, certo. Dobbiamo andarci. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni» ha affermato Zelensky spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. «Non è una questione di parole. Ciò che gli dirò o ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati. Tutto qui».

La Russia frena

«La possibilità che il presidente russo Vladimir Putin partecipi al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti non è ancora stata nemmeno discussa». Lo ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dalla Tass. «Sono stati invitati tutti, per quanto ne so, tranne il Sudafrica, purtroppo. Qui il lavoro prosegue a livello di esperti. I nostri continuano a lavorare ai documenti per il vertice, quindi tutto procede come di consueto» ha affermato.

«Quanto alla possibilità di un viaggio di Putin, non abbiamo nemmeno affrontato la questione».