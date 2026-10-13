Un appunto dei carabinieri, un test negativo sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e una domanda provocatoria del conduttore. Il consulente della famiglia Poggi risponde senza esitazione e lo studio assiste a uno dei botta e risposta più sorprendenti della serata

«Sono deficiente io a non capire che questo è negativo? O no? ». Massimo Giletti probabilmente non si aspettava una risposta così diretta quando, durante Lo Stato delle Cose su Rai3, ha rivolto la domanda al genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi. E invece la replica è arrivata immediata, senza particolari giri di parole: «Sì, è deficiente». Un botta e risposta fulminante, con il conduttore che ha reagito sorridendo, trasformando per qualche istante il confronto sul delitto di Garlasco in un siparietto televisivo decisamente insolito.

La scena è andata in onda durante la puntata dedicata agli sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, che continua a occupare ampio spazio nei programmi di approfondimento. Al centro della discussione, questa volta, c’era un documento relativo agli accertamenti effettuati sulla bicicletta di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio.

Il documento sui pedali della bicicletta e la domanda di Giletti

A innescare lo scontro è stato un appunto manoscritto dell’allora capitano dei carabinieri Marino, mostrato da Giletti durante la trasmissione. Nel documento si faceva riferimento a un test eseguito sui pedali della bicicletta di Stasi, con esito negativo.

Il conduttore ha insistito proprio su quel risultato, chiedendo al consulente della famiglia Poggi di chiarire il significato dell’annotazione. E, nel tentativo di sottolineare quanto il dato gli apparisse evidente, ha scelto una provocazione: «Sono deficiente io a non capire che questo è negativo? O no? ».

Marzio Capra ha raccolto la provocazione alla lettera, rispondendo: «Sì, è deficiente».

Una battuta tagliente che ha spostato improvvisamente l’attenzione dal documento scientifico al confronto personale fra i due interlocutori.

La replica del genetista sorprende lo studio, Giletti sorride

La risposta di Capra ha rappresentato il momento più acceso del confronto televisivo. Giletti, anziché reagire con un’altra polemica, ha accolto l’affermazione con un sorriso, lasciando che lo scambio si chiudesse senza un’ulteriore escalation.

Dietro il siparietto rimane però una questione investigativa: il significato degli accertamenti sui pedali della bicicletta e il peso che quei risultati possono avere nella ricostruzione del delitto di Chiara Poggi. Un test negativo, da solo, non risolve automaticamente tutte le questioni probatorie legate a un reperto, ma il suo contenuto può diventare oggetto di confronto fra consulenti e investigatori.

Il caso Garlasco continua così a dividere anche gli studi televisivi, dove documenti, perizie e interpretazioni scientifiche si intrecciano con discussioni sempre più accese. Questa volta, però, a rubare la scena è stata soprattutto una domanda di Massimo Giletti, alla quale Marzio Capra ha risposto nel modo più inatteso possibile. Continua a leggere su La Capitale.