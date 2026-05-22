Nel frattempo un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso sei persone, tra cui due soccorritori e una bambina

«Lievi progressi» nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran «non potrà mai dotarsi di armi nucleari».

Lo dice il segretario di Stato Usa Rubio da Helsingborg, in Svezia. «Siamo qui per gettare le basi di quello che, a mio avviso, sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della Nato. Le opinioni del presidente, la delusione nei confronti di alcuni dei nostri alleati della Nato e della loro reazione alle nostre operazioni in Medio Oriente sono ben documentate. Si tratta di questioni che dovranno essere affrontate», sottolinea Rubio.

Attacco in Libano

Nel frattempo un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso sei persone, tra cui due soccorritori e una bambina. Lo ha dichiarato il ministero della Salute libanese. Tra le vittime dell'attacco al villaggio di Deir Qanun al-Nahr, c'erano due soccorritori dell'associazione scout Risala, uno dei quali lavorava anche come fotografo freelance, e una bambina siriana. L'associazione è legata al movimento Amal, alleato di Hezbollah.