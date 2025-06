«Sì, i nostri impianti nucleari sono stati gravemente danneggiati. Questo è certo perché sono stati oggetto di ripetuti attacchi». Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, incalzato da Al Jazeera sulle condizioni dei siti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi statunitensi e israeliani.

«Non ho nulla da aggiungere su questo tema perché è una questione tecnica», ha proseguito, osservando che l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica e altre agenzie competenti se ne stanno occupando.

Egitto e Iran: «Creare zona libera da armi di distruzione di massa»

«Consolidare la tregua tra Israele e Iran, tornare al tavolo del negoziato con Washington e istituire una zona libera dalle armi di distruzione di massa»: su questa linea si sono espressi il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e il suo omologo iraniano Massud Pezeshkian durante un colloquio telefonico, secondo quanto riferito dal portavoce del governo egiziano su Facebook.

Al Sisi ha accolto con favore l'annuncio di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran, «sottolineando l'importanza di consolidare e rispettare tale accordo, alla luce dell'escalation della situazione regionale che minaccia di far precipitare la regione nel caos e in una violenza diffusa», ha riferito l'ambasciatore Mohamed El-Shenawy, portavoce ufficiale, precisando che l'Egitto si è prodigato nei giorni precedenti «con diverse parti interessate, in particolare gli Stati Uniti, per contenere l'escalation e ripristinare la calma e la stabilità nella regione».

I due presidenti hanno concordato sul fatto che la fase attuale «richieda la ricerca di soluzioni politiche globali» e hanno «sottolineato l'importanza di riprendere i negoziati sul programma nucleare tra Washington e Teheran». Hanno inoltre espresso «la necessità di affrontare le preoccupazioni relative alla non proliferazione nucleare e una spinta verso l'istituzione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente».