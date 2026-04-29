Vertice alla Casa Bianca con i big del settore: il conflitto nel Golfo scuote l’offerta globale, fa salire i costi e apre scenari incerti tra rischi economici e nuove opportunità per l’industria

Alla Casa Bianca, mentre la guerra con l’Iran scuote i mercati energetici globali, si tiene un vertice riservato tra politica e industria. Il presidente Donald Trump incontra i vertici del settore petrolifero e del gas per fare il punto sulle conseguenze del conflitto e sulle prossime mosse. Lo riporta il sito Axios.

Tra i presenti c’è anche il numero uno di Chevron, Mike Wirth. Con lui, i principali uomini dell’amministrazione: la capo dello staff Susie Wiles, il segretario al Tesoro Scott Bessent, e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner.

Il dossier è uno solo, anche se declinato in molte varianti: energia. Produzione interna, prezzi del petrolio, gas naturale, trasporti marittimi, persino il ruolo del Venezuela. Temi tecnici, ma con un impatto politico immediato.

Perché la guerra ha già prodotto il primo effetto: una scossa senza precedenti all’offerta energetica del Medio Oriente. Una frattura che spinge i prezzi verso l’alto e costringe l’industria a muoversi su un crinale sottile, tra opportunità di profitto e rischio sistemico.

Il punto più critico resta lo Stretto di Hormuz, arteria da cui passa circa un quarto del petrolio mondiale via mare. La sua paralisi di fatto ha già portato le quotazioni ai massimi da anni, con effetti a catena sui prezzi alla pompa.

Negli Stati Uniti la benzina ha superato i 4 dollari al gallone, livelli che non si vedevano da tempo. E per la Casa Bianca il problema non è solo economico: è politico. I repubblicani al Congresso si preparano a gestire il contraccolpo di prezzi elevati, direttamente legati a un mercato globale sempre più instabile.

Washington ha già provato a intervenire, allentando alcune restrizioni sul trasporto marittimo interno per facilitare la circolazione di carburante. Ma i margini sono ridotti: quando l’offerta globale si contrae, il controllo nazionale conta fino a un certo punto.

Nel frattempo, il mercato manda segnali contraddittori. Da un lato, la crisi riduce l’offerta e gonfia i prezzi. Dall’altro, proprio quei prezzi elevati rischiano di frenare la domanda, negli Stati Uniti come altrove, alimentando ulteriore incertezza.

Eppure, nella turbolenza, si apre anche una finestra: il blocco del Medio Oriente rende più competitivo l’export energetico americano, soprattutto per il gas naturale liquefatto.

È il paradosso di ogni crisi energetica: mentre i consumatori pagano di più, una parte dell’industria trova nuovi spazi di crescita.

Alla Casa Bianca, il confronto con i grandi del petrolio serve esattamente a questo: capire dove finisce l’emergenza e dove comincia l’occasione.