Massima allerta sanitaria tra Milano e Messina per il rischio di diffusione dell'Hantavirus. Un cittadino britannico è stato rintracciato questa sera nel capoluogo lombardo e trasferito d'urgenza all'ospedale Sacco per essere posto in isolamento.

L'uomo era finito nel mirino delle autorità sanitarie internazionali dopo che il Regno Unito aveva segnalato la sua presenza sul volo Sant'Elena-Johannesburg, lo stesso su cui hanno viaggiato due persone contagiate dal virus (una delle quali è deceduta nei giorni successivi).

Il turista, che sedeva a pochissima distanza dai passeggeri infetti, era giunto in Italia via Amsterdam, visitando diverse località prima di essere individuato fuori da un locale milanese. Nonostante non presentasse sintomi evidenti durante la sua vacanza, i protocolli di sicurezza hanno reso necessario il ricovero. In isolamento precauzionale è finita anche la persona che lo accompagnava durante il tour italiano.

Contemporaneamente, il Ministero della Salute sta monitorando con attenzione un secondo fronte a Messina. Presso il nosocomio locale è ricoverata una donna, rientrata dall'Argentina lo scorso 30 aprile, affetta da una grave polmonite. La paziente, proveniente da zone dove l'Hantavirus è endemico, ha iniziato a manifestare malessere già dai primi di maggio. I medici hanno disposto i test specifici per accertare se l'infezione polmonare sia riconducibile al virus o a cause differenti.