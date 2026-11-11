I repubblicani alla Camera statunitense si schierano compatti in difesa di Pete Hegseth e fermano il tentativo di impeachment del segretario alla Difesa. Con 211 voti favorevoli e 204 contrari, l’Aula approva la mozione che rinvia alla commissione Giustizia gli otto capi d’accusa presentati contro il capo del Pentagono, bloccando di fatto l’iniziativa democratica.

A rompere il fronte repubblicano è soltanto Thomas Massie, deputato del Kentucky e promotore della risoluzione, che vota insieme ai democratici. Undici esponenti democratici risultano invece assenti. Per Hegseth si apre così una tregua politica, ma la vicenda potrebbe tornare al centro del confronto parlamentare a gennaio, quando i democratici potrebbero disporre della maggioranza.

Trump esulta: «Il tentativo è miseramente fallito»

La decisione della Camera viene celebrata da Donald Trump, che su Truth Social attacca i democratici e difende apertamente il segretario alla Difesa.

«Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa Pete Hegseth è miseramente FALLITO! », scrive il presidente, sottolineando che tutti i repubblicani, con la sola eccezione di Massie, hanno votato a favore del capo del Pentagono.

Trump attribuisce il risultato anche ai successi militari in Venezuela e Iran, ai livelli di reclutamento nelle forze armate e al morale dei militari, che definisce mai così alto.

Il presidente parla di un’«assoluzione» per quello che considera un grande patriota americano e accusa i democratici di strumentalizzare le istituzioni statunitensi.

Le accuse di Massie: dalla guerra in Iran ai raid nei Caraibi

La mozione porta la firma di Thomas Massie, che accusa Hegseth di aver violato la Costituzione conducendo operazioni militari contro l’Iran senza aver ottenuto l’autorizzazione del Congresso.

Gli otto articoli di impeachment contestano al segretario anche la gestione dei raid contro presunte imbarcazioni coinvolte nel narcotraffico nei Caraibi, le operazioni in Yemen, la cattura di Nicolás Maduro in Venezuela e le pressioni esercitate sul senatore democratico Mark Kelly.

Al centro della contestazione c’è anche la legge sui poteri di guerra, che prevede l’interruzione delle ostilità entro 60 giorni in assenza di un’autorizzazione del Congresso.

Hegseth respinge tutte le accuse e definisce la vicenda una «farsa politica». Nel corso della sua prima conferenza stampa dopo sei mesi, il capo del Pentagono sostiene che si tratti di divergenze politiche e non di reati, rivendicando la legittimità delle operazioni militari.

Il segretario ringrazia Trump per il sostegno ricevuto e difende anche l’attacco contro l’Iran, sostenendo che il presidente abbia agito nell’interesse della sicurezza degli americani e non per ragioni politiche. «Sono orgoglioso di ogni operazione e la rifarei domani», afferma.

Il rapporto sui componenti degli F-35

Sul fronte del Pentagono emerge intanto un’altra questione.

Un rapporto del Government Accountability Office (Gao), l’organismo di controllo del Congresso, segnala gravi carenze nella gestione degli inventari militari.

Secondo il documento, pubblicato martedì, il Dipartimento della Difesa non avrebbe registrato correttamente circa 17 mila componenti degli F-35 sottoposti a manutenzione o riparazione, per un valore di almeno 1,3 miliardi di dollari. La cifra potrebbe arrivare a 2,5 miliardi.

Il rapporto, tuttavia, non documenta ammanchi: evidenzia piuttosto problemi contabili e lacune nei sistemi di inventario che si protraggono da anni.

La Casa Bianca blinda Hegseth, Rubio frena sull’escalation

Dalla Casa Bianca arriva una difesa senza riserve del segretario alla Difesa. Trump gli assegna un «dieci e lode» e attacca Massie, definendolo un perdente rancoroso. Continua a leggere su La Capitale.