Negli ultimi mesi erano stati diversi gli indizi e i milioni di fan sparsi in tutto il mondo non aspettavano altro. Ora la rivelazione dello showman siciliano nel suo La Pennicanza
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Måneskin, Fiorello sgancia la bomba. I quattro non hanno mai pronunciato ufficialmente la parola “scioglimento”. E forse è proprio per questo che ogni piccolo segnale viene ormai interpretato dai fan come il preludio di un ritorno. Stavolta però a incendiare il web non è stata una foto rubata o una mossa social sospetta. Stavolta ci ha pensato Fiorello.
Lo showman siciliano, durante la trasmissione “La Pennicanza”, ha raccontato un retroscena che in poche ore ha fatto esplodere i social: la reunion della band romana sarebbe già nei piani e avrebbe addirittura una data e un palcoscenico. Sanremo 2027.
La frase di Fiorello che fa sognare i fan
Fiorello ha spiegato di avere incontrato Ethan Torchio e Thomas Raggi agli Internazionali di tennis di Roma. E, da perfetto provocatore, ha deciso di andare dritto al punto.
“Ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin”, ha raccontato. “Gli ho detto: ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme? E loro mi hanno risposto: sì, è vero. La reunion verrà fatta a Sanremo 2027”.
Una frase che basta da sola a riaccendere l’entusiasmo di milioni di fan sparsi nel mondo. Anche perché negli ultimi mesi gli indizi si erano già moltiplicati.
La cena romana che ha riacceso le speranze
A fine aprile Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio erano stati avvistati tutti insieme a Roma durante una cena organizzata per il compleanno della bassista.
Un dettaglio che aveva già fatto rumore, perché era da tempo che i quattro non si mostravano insieme in modo così pubblico e compatto. Ma soprattutto perché alla serata era presente anche Fabrizio Ferraguzzo, manager storico della band e figura chiave del loro successo internazionale.
Un nome che pesa parecchio. Anche perché Ferraguzzo sarà coinvolto nell’organizzazione artistica di Sanremo 2027 insieme a Stefano De Martino. E per molti fan il collegamento appare fin troppo evidente.
Il dettaglio social di Victoria
Come spesso accade nel mondo dei Måneskin, anche un piccolo gesto sui social è bastato a scatenare teorie e interpretazioni.
Victoria De Angelis avrebbe infatti modificato la propria biografia Instagram tornando a definirsi “bassista dei Måneskin”. Una scelta apparentemente banale, ma che per i fan rappresenta un segnale preciso: la band non è finita. Anzi.
Da mesi, infatti, tutti e quattro i componenti stanno portando avanti progetti personali. Damiano David ha lavorato alla sua carriera solista internazionale, Victoria si è immersa nel mondo dj e nei set elettronici, mentre Ethan e Thomas hanno mantenuto un profilo più defilato. Continua a leggere su La Capitale