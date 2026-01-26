Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso urgente del volto di Grande Fratello: via subito video e materiali, consegna di chat e documenti entro due giorni e divieto di pubblicare altro su di lui

Non è una tirata d’orecchi, non è un “modera i toni” scritto in burocratese. È un provvedimento che taglia di netto la trama e lascia sul tavolo un messaggio semplice: da qui in avanti, su Alfonso Signorini, Fabrizio Corona non può più giocare la partita come l’ha giocata finora. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso urgente presentato dal giornalista, e l’ordinanza firmata dal giudice Roberto Pertile – prima sezione civile – impone una serie di obblighi e divieti che, messi insieme, somigliano più a un muro che a un avvertimento.

Il punto di partenza è quello che è emerso nelle ultime ore: la decisione arriva dopo l’udienza di venerdì scorso e viene depositata con un testo che non lascia margini. Come riporta il Corriere della Sera, il giudice ordina “di rimuovere immediatamente” da ogni hosting provider e da ogni social media riconducibile, direttamente o indirettamente, a Corona, tutti i video e tutti i contenuti – testuali, audio e video – legati al materiale pubblicato e diffuso su Signorini. “Immediatamente” è la parola che brucia, perché non consente tempi tecnici, non consente dilazioni, non consente quella zona grigia in cui il web spesso si infila: si toglie, punto.

Ma il cuore vero dell’ordinanza non è solo la rimozione. È il divieto totale di ripartire, di rilanciare, di ripubblicare, di ripresentare la stessa storia in una nuova puntata o in un nuovo formato. Pertile dispone che Corona non possa più “pubblicare, diffondere o condividere” con qualsiasi mezzo e su qualsiasi piattaforma qualunque ulteriore contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, anche indirettamente, il diritto di Signorini alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza. È una formula ampia, che non si limita a una singola affermazione o a un singolo video: mette un perimetro, e dentro quel perimetro, per chi ha costruito la propria potenza comunicativa sulla serialità e sull’eco, diventa difficile persino respirare senza rischiare una violazione.

Poi c’è un passaggio che, nel racconto pubblico, vale quanto un colpo di scena: entro due giorni va consegnato tutto il materiale richiesto e riguardante Signorini, “chat comprese”. Non soltanto quello che è finito in video, non soltanto quello che è stato raccontato o alluso, ma l’intero pacchetto di contenuti raccolti. Qui la vicenda cambia pelle: smette di essere soprattutto un confronto mediatico, e diventa un dossier da consegnare, un fascicolo da mettere a disposizione. Il centro non è più la clip che gira, il titolo che accende, la frase che rimbalza: il centro diventa ciò che esiste davvero, ciò che è tracciabile, ciò che può essere verificato e valutato in sede giudiziaria.

L’ordinanza mette anche una tagliola economica che sembra disegnata per scoraggiare qualsiasi tentazione di sfida: Corona dovrà pagare le spese processuali, il compenso degli avvocati di Signorini, e soprattutto una penale di 2.000 euro al giorno per ogni violazione delle disposizioni. Non una cifra simbolica, non un “se lo rifai paghi una multa” generica: un contatore quotidiano, che si accende ogni volta che il divieto viene disatteso. In pratica, il provvedimento non si limita a dire cosa non si deve fare, ma attribuisce un costo immediato a ogni eventuale sgarro.

Dentro questa cornice, “Falsissimo” diventa il nodo: la piattaforma e la narrazione che Corona aveva usato per portare in pubblico una serie di testimonianze e materiali presentati come prova dell’esistenza di un presunto “sistema Signorini”. La ricostruzione attribuita a Corona parlava di un meccanismo basato su profferte sessuali in cambio di un posto nella Casa del Grande Fratello. È su questo impianto, su questa sequenza di contenuti, che Signorini ha presentato ricorso e che il tribunale, in sede civile e con urgenza, ha deciso di bloccare.

Qui, per evitare scorciatoie, va messo in chiaro un punto: un’ordinanza cautelare civile non è un processo penale e non è una sentenza definitiva sul merito di ogni singola affermazione. Ma è, a tutti gli effetti, una risposta giudiziaria immediata che tutela la reputazione e la riservatezza del ricorrente, valutando che la prosecuzione di quella diffusione possa produrre un danno. E quando un giudice scrive nero su bianco che bisogna rimuovere “immediatamente” e che non si può più pubblicare altro materiale lesivo, l’effetto pratico è uno solo: lo spazio di manovra comunicativo si restringe fino quasi a sparire.

Per Corona, la questione è anche di metodo. Perché la sua forza, negli anni, è stata spesso quella di non accettare il ritmo delle aule e di imporre il ritmo della piazza, del video, del “rilancio”. Qui, invece, l’ordinanza gli impone l’esatto contrario: silenzio operativo, cancellazione, consegna, stop. E soprattutto lo costringe a misurarsi con una responsabilità quotidiana, scandita dalla penale, che rende ogni mossa più rischiosa della precedente.

Per Signorini, al contrario, l’ordinanza è una vittoria netta sul piano cautelare: ottiene la rimozione, ottiene il divieto, ottiene la consegna del materiale e un deterrente economico forte. È la fotografia di un giudice che, in questa fase, decide che la tutela della reputazione, dell’immagine e della riservatezza pesa più del diritto di continuare a diffondere quel tipo di contenuti con quella forma e quella intensità.

Il punto, adesso, è capire come si muoverà Corona dentro un recinto così stretto. Se tenterà la strada del ricorso, se proverà a contestare l’ordinanza, se cambierà fronte comunicativo oppure se sceglierà di trasformare la vicenda in un braccio di ferr o sul principio, pagando il prezzo di ogni passo. Ma una cosa, dopo il provvedimento di Milano, è già evidente: il tempo del racconto a puntate, almeno su Signorini, non è più nelle sue mani. E quando un giudice ti ordina di togliere tutto, consegnare tutto e smetterla, la vera domanda non è se la storia continuerà: è dove, e a quali condizioni, potrà ancora esistere.