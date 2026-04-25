Il ministro degli esteri iraniano Seyyed Abbas Araghchi, in visita a Islamabad, ha incontrato e discusso con il capo dell'Esercito pakistano, Asim Munir. Lo scrive l'account ufficiale del governo della Repubblica islamica dell'Iran su X nella sua versione in inglese, dove vengono riportate immagini dell'incontro. Munir, assieme al Primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, è uomo chiave della mediazione tra Iran e Stati Uniti.

Araghchi ha comunicato la risposta di Teheran alle proposte durante l'incontro con Munir. La risposta è stata descritta come "esaustiva" e in grado di riflettere tutte le considerazioni dell'Iran. Lo scrive Iran International, citando media statali iraniani. Anche secondo il media giordano Roya News, che cita la tv di stato iraniana, Araghchi ha portato la risposta ufficiale di Teheran alle proposte avanzate dal generale Munir.

Almeno 43 navi portacontainer ancora bloccate nel Golfo Persico

Nel frattempo secondo Lloyd's List, almeno 43 navi portacontainer appartenenti alle 10 maggiori compagnie di navigazione al mondo sono ancora bloccate nel Golfo Persico. Lo riporta Al Jazeera.

Le principali compagnie di navigazione hanno sospeso i loro servizi nella regione dall'inizio della guerra contro l'Iran, alla fine di febbraio, «causando ritardi significativi e un aumento dei costi per il commercio globale», secondo Lloyd's List, rivista specializzata nel settore marittimo.

Alcune navi appartenenti a Cma Cgm, Cosco, Hapag-Lloyd e Msc sono riuscite a "evacuare... in sicurezza", ha aggiunto Lloyd's List, «sebbene due navi Msc siano state sequestrate dalle autorità iraniane».

Nessun confronto diretto con gli Usa

Il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi non terrà alcun incontro con funzionari statunitensi a Islamabad e le osservazioni dell'Iran saranno comunicate al Pakistan, ha dichiarato Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. Baqaei ha scritto sul suo profilo ufficiale: «Non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti. Le osservazioni dell'Iran saranno comunicate al Pakistan».