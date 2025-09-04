«Israele si sta impegnando in ogni modo possibile per riportare a casa gli ostaggi tenuti in brutale prigionia da Hamas», «Israele anela a un giorno in cui i popoli del Medio Oriente, i Figli di Abramo, vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza». Scrive così il presidente israeliano Isaac Herzog su X dopo l'incontro con papa Leone XIV.



«Tutti i leader di fede e di buona volontà devono essere uniti – ha continuato - nel chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi come primo e fondamentale passo verso un futuro migliore per l'intera regione». Israele ha concluso Herzog si «impegna a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa».