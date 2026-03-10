È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell'incendio ad un bus in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Le persone morte non sono ancora state identificate. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il quinto è un paramedico. Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo.

Le cause non sono ancora del tutto chiare. Secondo alcuni testimoni, un uomo si sarebbe dato fuoco. La polizia ha indicato che una persona sarebbe implicata ma ha sottolineato di non poter confermare quanto riferito dai media, parlando di “errore umano” ma senza poter escludere “un'azione deliberata”. Sulla tragedia è stata aperta un'indagine che dovrà chiarire quanto accaduto, mentre secondo la polizia è impossibile determinare con le prime informazioni se si sia trattato o meno di un atto terroristico.

La polizia ha invitato la popolazione a evitare il luogo dell'incidente. L'operazione su larga scala proseguirà per tutta la notte, secondo gli agenti.