È indagato per concorso in frode sportiva per il caso di Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 per un rigore prima dato agli emiliani e poi revocato su intervento della sala Var

Il supervisore Var Andrea Gervasoni, che si è autosospeso due giorni fa dopo l'invito a comparire nell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, sarebbe intenzionato a rispondere alle domande del pm Maurizio Ascione nell'interrogatorio fissato per il 30 aprile.

Lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Michele Ducci, spiegando che il suo assistito "dovrebbe rispondere". Gervasoni è indagato per concorso in frode sportiva per il caso di Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025 per un rigore prima dato agli emiliani e poi revocato su intervento della sala Var.