Meta ha annunciato sul proprio blog ufficiale un aggiornamento per gli account dei teenager su Instagram, che amplia le protezioni per i più giovani anche in Italia.

La novità fa parte della disponibilità in Europa di nuove misure a difesa degli utenti social adolescenti, già introdotte a ottobre del 2025 nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Canada.

Le impostazioni, in fase di rilascio, inseriscono automaticamente gli utenti sotto i 18 anni in una categoria di protezione predefinita. Il sistema si ispira alla classificazione cinematografica per i maggiori di 13 anni, limitando la visibilità di linguaggio volgare, attività pericolose e riferimenti all'uso di sostanze che possono portare dipendenza. Queste restrizioni sono vincolanti e richiedono l'approvazione di un genitore o di un tutore per essere rimosse e consentire l’accesso ai contenuti. In questo modo, spiega Meta, verrebbe assicurato «un maggiore controllo sull'esperienza online dei figli».

L’impostazione di default blocca account e termini di ricerca non idonei, filtrando anche i suggerimenti nei video brevi, nei reel e nelle storie, adeguando anche le risposte del chatbot di intelligenza artificiale. «Gli adolescenti non potranno più seguire gli account che, secondo le nostre analisi - dichiara Meta sul proprio blog - condividono regolarmente contenuti non adatti alla loro età, o il cui nome o la biografia suggeriscono che l'account non sia appropriato».

Per le famiglie che richiedono maggiore tutela, è stata introdotta la modalità "contenuti limitati", ancora più restrittiva, che impedisce agli adolescenti di vedere, lasciare o ricevere commenti sotto i post.