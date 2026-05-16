Si tratterebbe di un uomo di circa trent’anni, incensurato. Sul posto diverse ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi in strada. Presenti anche carabinieri, guardia di finanza e polizia

Ha travolto alcuni pedoni con l’auto in centro a Modena, ora è in stato di fermo. Ci sono sette feriti, di cui due molto gravi.

Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato e vissuto nel Modenese. Risulterebbe incensurato.

Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe tentato di accoltellare un passante che provava a fermarlo. È questa una prima ricostruzione.

La zona è stata transennata con nastro bianco e rosso. Diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada. La vettura che ha travolto le persone a quanto si apprende è una Citroen C3. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione.

Quattro o cinque persone hanno inseguito e contribuito a catturare l'automobilista, consegnandolo alle forze dell'ordine.

A spiegarlo è il sindaco Massimo Mezzetti: «Voglio ringraziare questi cittadini. L'uomo era anche armato di coltello, hanno avuto coraggio e grande senso civico. Il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento».

«Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito, qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave», ha detto il sindaco.

Non ci sono vittime, «ma sette feriti di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna». Secondo le prime testimonianze, spiega il primo cittadino, l'auto ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate.

«Lo hanno visto con un'arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno».

«Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volare». È il racconto di alcuni testimoni.

L'autore è in Questura e lo stanno interrogando.