Attacchi aerei statunitensi contro infrastrutture nell'Iran meridionale hanno causato la morte di sette persone, secondo quanto riferito dai media statali iraniani. L'azione segna un'espansione della campagna aerea di Washington, decisa in seguito alle minacce del presidente Usa Donald Trump di fare pressione su Teheran affinché allenti il blocco dello Stretto di Hormuz. In particolare, gli attacchi in cui si sono registrate vittime si sarebbero concentrati su alcuni ponti a Bandar Khamir, città portuale dell'Iran meridionale, stando all'agenzia Irna, che cita l'Università di Scienze Mediche di Hormozgan.