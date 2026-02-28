L’annuncio del ministro della Difesa: «Offensiva per rimuovere minacce contro lo Stato». Attesa una risposta con missili e droni

Israele, attacco preventivo all'Iran. Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp.

A Gerusalemme sono partite "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che "Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato".

Di conseguenza, ha aggiunto, "si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro".