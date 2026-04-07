Un conflitto a fuoco durato circa cinque minuti ha coinvolto la polizia turca nei pressi del Consolato di Israele nel quartiere Levent. Secondo l’emittente Ntv, tre individui in abiti mimetici sono stati uccisi

Secondo quanto riferisce l'emittente turca Ntv, tre persone sono state "neutralizzate" durante uno scontro a fuoco con la polizia nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul, nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città.

La sparatoria è durata per cinque minuti, mentre sui media turchi sono stati diffusi dei video dove si sentono numerosi colpi di arma da fuoco nell'area del Consolato israeliano di Istanbul. Sempre secondo quanto riferisce l'emittente Ntv, le tre persone coinvolte nella sparatoria sarebbero arrivate sul posto in abiti mimetici.