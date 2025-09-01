«Non fomentiamo le polemiche, non è proprio il caso», premette. Però la sua idea è di rinviare per poi "recuperare" la partita Italia-Israele di calcio in programma il 14 Ottobre prossimo. Il motivo: eventuali problemi di ordine pubblico. A proporlo è il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, in una intervista al Messaggero Veneto. A un anno di distanza dalle polemiche (e dalla stessa partita), c'è una differenza: il sindaco può contare su un sostegno di 20mila firme raccolte da una petizione online lanciata da Possibile per chiedere lo stop al match.

Un anno fa la polemica fu innescata - ricorda il Messaggero Veneto - dalle resistenze del Comune, che si era inizialmente rifiutato di concedere il patrocinio alla partita, salvo firmarlo dopo settimane di trattative con l'impegno di avviare azioni umanitarie a favore di Gaza. De Toni precisa che «Israele non è stato escluso dalle competizioni sportive internazionali ma di fronte a un dramma che non ha eguali negli ultimi ottant'anni, davanti a tanta sofferenza» la sua idea è che «giocare adesso sarebbe inopportuno».

Dunque, la partita si potrebbe "recuperare" in un secondo momento. Si tratta di una proposta: «Lo stadio è gestito dall'Udinese, la decisione di ospitare i match della nazionale è della Figc, la partita è organizzata dall'Uefa. Come Comune siamo al terzo livello, chiamati a occuparci di ordine pubblico con il coordinamento della Prefettura», precisa il sindaco. «Ci sono state manifestazioni di dissenso un anno fa, non potranno non essercene tra un mese e mezzo», aggiunge sottolineando di avere 70 anni e di «non ricordare nulla di simile a quel che sta accadendo a Gaza».

