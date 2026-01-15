«L'Avvocatura dello Stato si sta attivando» ha dichiarato il sottosegretario Mantovano dopo l’incontro a Palazzo Chigi con le famiglie delle vittime della tragedia

«L'Avvocatura dello Stato si sta attivando nella prospettiva» che l'Italia si costituisca «parte civile» per la tragedia di Crans-Montana. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla conferenza stampa dopo l'incontro, a Palazzo Chigi, con le famiglie delle vittime.

«L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Esistono fior fior di precedenti, se l'Europa ha senso anche in termini cooperazione giudiziaria, qui ci sono interessi economici e qualcosa di più importante e significativo che non può non trovare rappresentatività da parte della Commissione europea», ha poi dichiarato.

Mantovano ha aggiunto che il Governo intende «proporre alle nazioni europee che, come l'Italia hanno visto propri cittadini vittime o feriti, una sorta di coordinamento per affiancare le autorità nel rispetto del diritto elvetico e in coerenza con le esigenze e i diritti dei danneggiati».