Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso dopo un’indagine psico-diagnostica. Ora la psichiatra Simona Ceccoli ha 120 giorni per la consegna della perizia

I bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre.

E' quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia.

L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia. Entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà poi trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti. Il deposito di eventuali memorie è stato concesso, invece, alle parti fino al 15 febbraio.