I bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre.

Opinioni

La battaglia della famiglia che ha scelto di vivere nei boschi tra libertà, ritorno alla natura e minori da tutelare

Carmine Quercia
La battaglia della famiglia che ha scelto di vivere nei boschi tra libertà, ritorno alla natura e minori da tutelare

E' quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia.

L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia. Entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà poi trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti. Il deposito di eventuali memorie è stato concesso, invece, alle parti fino al 15 febbraio.

Opinioni

Sul caso dei bambini nel bosco, riflessione sul confine tra libertà, tutela e mito bucolico

Ernesto Mastroianni
Sul caso dei bambini nel bosco, riflessione sul confine tra libertà, tutela e mito bucolico